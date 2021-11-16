Украинские туристы оптимистично настроены относительно зимнего сезона отпусков 2021/22.

Египет, как и год назад, остается самым популярным направлением среди украинских туристов в зимнем сезоне 2021-2022.

Об этом свидетельствуют данные внутренней статистики, обнародованной одним из крупнейших туроператоров Украины Join UP!.

На втором месте уже традиционно осталась Турция. А вот дальше произошли определенные изменения – прошлогодний бронзовый призер ОАЭ переместился на четвертое место, а вот открытые в этом году европейские направления – Греция (3 место) и Испания (5 место) – ворвались в топ-5 самых востребованных направлений. Зато Танзания и Украина, которые в прошлом году занимали 4 и 5 место соответственно, в этом году выпали из пятерки лидеров.

В целом, по данным Join UP! по состоянию на октябрь 2021 года уже 59 499 туристов забронировали туры на период с 1 октября 2021 года по 30 марта 2022 года. В прошлом году таких было почти вдвое меньше – 32 498 человек. Впрочем, показателей допандемического 2019 года достичь еще не удалось –тогда туры на аналогичный период забронировали 79 819 украинских путешественников.

Читайте такжеВ первые три квартала 2021 года в Украину въехали более 3 миллионов иностранных туристовВ то же время, как отмечают в пресс-службе туроператора, ценовая ситуация на туристическом рынке не является равномерной. Те страны, которым удалось не закрывать границы, даже выиграли, ведь путешественники выбирали именно их. Как результат, спрос рос и, например, в Египте минимальная цена за тур (на 7 ночей при размещении в двухместном номере) в течение последних трех лет росла: с 200 долларов в 2019/20 году до 220 долларов в 2020/21 и до 240 долларов в 2021/22. В то же время, в этом сезоне столько же стоит аналогичный отдых в Греции. А некоторые направления сохраняют цены на одном уровне. Так, минимальная стоимость в зимней Турции уже в течение двух лет составляет 180 долларов.

"Развитие туристических направлений, как и до этого, зависит от противопандемических ограничений. Мы видим, что спрос существует и превышает имеющиеся предложения, но об истинном восстановлении можно будет говорить только после полного открытия всех границ. Вместе с тем, этой зимой путешественники имеют гораздо более широкий выбор: горнолыжные курорты от Турции до Грузии, Словакии или наших Карпат, пляжный отдых в Египте, ОАЭ или на острове Занзибар, а еще долгожданный городской отдых в Европе. Поэтому рождественские каникулы или просто зимний отпуск теперь можно провести там, где пожелается – все зависит от вашей фантазии", – пояснила руководитель отдела развития направлений Join UP! Екатерина Артюх.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2021 года Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка", рекомендовав странам ЕС временно запретить туристические поездки путешественникам из нашей страны. Однако большинство стран Европы впоследствии объявили, что не будут закрываться для путешественников из Украины.

Автор: Марина Григоренко