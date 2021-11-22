Из-за стихии видимость в городе упала до нуля.

В Египте произошла масштабная песчаная буря, которая накрыла город Фаюм.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, из-за непогоды было прекращено обучение в школах.

Очевидцы массово снимали на видео приближение стихии. Как видно, облака песка стеной подступили к жилым кварталам в городе Фаюм. Сообщается, что видимость упала до нулевой. Город накрыло красное марево.

В то же время, как сообщается, район Гизы и столицы страны Каира накрыли мощные ливни. Осадки продолжались всего полчаса, но в пустынном регионе это вызвало потоп и транспортный коллапс.

Напомним, ранее в Бразилии после длительной засухи песчаная буря накрыла штат Сан-Пауло та "поглотила" несколько городов. В регионе накопилось большое количество пыли из-за длительного отсутствия дождя и лесных пожаров. В результате облако красной пыли "поглотило" города в штате Сан-Паулу, вызвав панику и анархию.

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Автор: Екатерина Лиманская