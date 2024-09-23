Город получил предупреждение об опасности только через час после начала шторма.

Французский город Канны затопило из-за внезапного шторма. Как пишет Reuters, в понедельник на Канны обрушились бурные потоки воды. Наводнение затопило улицы, автомобили и заставило город французской Ривьеры, известный своим кинофестивалем, находиться в состоянии повышенной готовности.

Отмечается, что в 2015 году здесь по меньшей мере 19 человек погибли в результате внезапного наводнения, десятки тысяч людей остались без электричества. Но сейчас пока обошлось без пострадавших.

Как сообщили в мэрии, ситуация вскоре нормализуется, поскольку шторм продолжает двигаться на восток. Мэр города Дэвид Лиснар заявил, что будет требовать объяснений от представителей соответствующих структур, поскольку город получил правительственное предупреждение только через час после начала шторма.

Французское метеорологическое агентство сообщило в своем бюллетене, что днем в Каннах возможен еще один шторм.

Наводнения в Европе - последние новости

Напомним, разрушительные наводнения накрыли Центральную Европу. По данным ученых, они стали следствием глобального потепления.

По данным The Guardian, наводнения унесли жизни примерно 20 человек и разрушили здания на территории от Австрии до Румынии. Разрушения произошли в результате мощных наводнений во всем мире - в частности, целые деревни были затоплены в Мьянме, и почти 300 заключенных сбежали из разрушенной тюрьмы в Нигерии, где наводнения сказались на жизни более 1 миллиона человек.

Климатологи говорят, что обеспокоены ущербом, но не поражены его масштабами: катастрофические ливни, обрушившиеся на Центральную Европу, - это именно то, чего ученые ожидают от изменения климата. Гибель людей и убытки в Африке и Европе продемонстрировали, "насколько плохо мир подготовлен к таким наводнениям".

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