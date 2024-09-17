Значительная часть водяного пара пришла из Черного и Средиземного морей.

Разрушительные наводнения, которые затопили огромные территории в результате ливней, стали следствием глобального потепления.

"Живописные города по всей Центральной Европе затоплены грязной водой после того, как сильные дожди на выходных превратили спокойные ручьи в бурные реки, которые нанесли ущерб инфраструктуре", - пишет The Guardian.

Речь идет о том, что наводнения унесли жизни по меньшей мере 15 человек и разрушили здания на территории от Австрии до Румынии. Разрушения произошли в результате мощных наводнений во всем мире на прошлой неделе. В частности, целые деревни были затоплены в Мьянме, и почти 300 заключенных сбежали из разрушенной тюрьмы в Нигерии, где наводнения сказались на жизни более 1 миллиона человек.

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Климатологи говорят, что обеспокоены ущербом, но не поражены масштабами природного бедствия.

"Катастрофические ливни, обрушившиеся на Центральную Европу, - это именно то, чего ученые ожидают от изменения климата", - заявила Джойс Кимутай из Института Грэнтема при Имперском колледже Лондона.

Она сказала, что гибель и убытки в Африке и Европе продемонстрировали, "насколько плохо мир подготовлен к таким наводнениям".

Как отмечается, ученые осторожны, когда связывают экстремальные дожди с влиянием человека, поскольку круговорот воды формируется многими факторами. Хотя общеизвестно, что горячий воздух может удерживать больше влаги, а обильность ливней также зависит от того, сколько воды "готово для выпадения".

Климатолог из ETH Zürich Соня Сеневиратне сказала, что непосредственный анализ наводнений в Центральной Европе показал: значительная часть водяного пара пришла из Черного и Средиземного морей, которые стали теплее в результате антропогенного изменения климата, что привело к большему испарению воды в воздух.

"В среднем интенсивность сильных осадков возрастает на 7% на каждый градус глобального потепления. Сейчас у нас глобальное потепление на 1,2 градуса, что означает, что в среднем сильные осадки на 8% интенсивнее", - сказала она.

По данным ученых, данные метеостанции показывают, что с 1950 года в Германии, Польше, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии всплески сентябрьских осадков стали сильнее.

По информации СМИ, в Польше наводнения обрушили мост и смыли дома, в Чешской Республике вертолеты эвакуировали людей, оказавшихся в водяной ловушке, в Австрии пожарный погиб во время спасательных работ. В столице Австрии, Вене, где с 2005 года проходит крупнейшая в Европе конференция по погоде и климату, дождь затопил автомагистраль и заблокировал линии метро.

Климатолог из ETH Zürich Эрих Фишер сказал, что ученые на конференции ранее обсуждали физику того, как изменение климата увеличивает интенсивность осадков на берегах Нового Дуная.

"Иронично видеть, что теперь эти берега, где мы сидели на солнце и обсуждали науку об экстремальных осадках, затоплены", - отметил специалист.

Число погибших от наводнений зависит от того, насколько хорошо люди подготовлены к дождю и реагируют на его последствия. Ученые призвали правительства инвестировать в адаптацию к экстремальным погодным явлениям с помощью систем раннего оповещения, более устойчивой инфраструктуры и прекратить зависимость от ископаемого топлива.

"Очевидно, даже высокоразвитые страны не застрахованы от изменения климата. Пока мир сжигает нефть, газ и уголь, сильные дожди и другие экстремальные погодные явления будут усиливаться, делая нашу планету более опасным и дорогим местом для жизни", - предупредила Фридерике Отто, климатолог из Института Грентема.

Мощный ливень в Одессе - что известно

Напомним, 15 сентября на Одессу обрушился ливень, многие улицы были подтоплены, на некоторых вообще не было проезда, автомобили застряли в воде, а водители спасаться на крышах транспортных средств.

Из-за ливня приостановлено движение трамваев №№ 12,15,20, а троллейбус №12 временно изменил маршрут. В соцсетях местные жители публиковали видео, на которых определенные улицы превратились в реки, трамваи, которые стоят в воде и тому подобное. На одном из видео - почти по окна затоплено авто, на его крыше - женщина, вероятно, водитель, которая пытается так спастись от "наводнения".

Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей предупредил об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) - значительный дождь, во время грозы порывы ветра 15-20 м/с и тому подобное. По словам мэра города Геннадия Труханова, в Одессе за несколько часов выпала почти полумесячная норма дождевых осадков - 19 мм.

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