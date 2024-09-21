Правительство одобрило первоначальное выделение 20 миллионов евро на преодоление последствий стихии.

Кабинет премьер-министра Италии Джорджи Мелони в субботу, 21 сентября, объявил чрезвычайное положение в регионах Эмилия-Романья и Марке после разрушительных наводнений на этой неделе и одобрил первоначальное выделение 20 миллионов евро помощи. Об этом сообщает ANSA.

Как уточнил министр гражданской защиты страны Нелло Мусумечи, мера касается провинций Реджо-Эмилия, Модена, Болонья, Феррара, Равенна, Форли-Чезена, Римини и региона Марке.

"Вместе с чрезвычайным положением, которое продлится 12 месяцев, Кабмин выделил 20 миллионов евро на первые срочные вмешательства, спасение и помощь населению и восстановление работоспособности услуг и инфраструктуры", - сказал чиновник.

Отмечается, что многие пострадавшие территории являются теми же, что страдали от наводнений и оползней в мае 2023 года, связанных с беспрецедентными дождями, которые привели к гибели 17 человек и нанесли ущерб на миллиарды евро.

"Ученые говорят, что климатический кризис, вызванный выбросами парниковых газов человеком, делает более частыми и интенсивными экстремальные погодные явления, такие как волны жары, засухи, штормы и наводнения. Хотя существует много источников парниковых газов, которые вызывают глобальный нагрев, основным фактором является сжигание ископаемого топлива, такого как нефть, газ и уголь, продажа которых приносит огромные прибыли мировым энергетическим гигантам", - резюмирует издание.

Наводнения в Европе - последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях Дунай вышел из берегов в столице Венгрии. Уровень воды продолжает повышаться до критической отметки, а пик наводнения еще впереди.

По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, пик наводнения ожидается в Будапеште вечером в субботу, 21 сентября.

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