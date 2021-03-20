Австралию накрыло наводнениями: затопило целые районы, повреждены дороги (фоторепортаж)
Чиновники издали 9 приказов об эвакуации около 15 пострадавших районов.
Восточное побережье Австралии в субботу накрыло сильными ливнями, которые моментально вызвали наводнения. Волны воды затопили дома, дороги, города и повредили электролинии.
Об этом пишет Reuters.
Мокрый снег и дождь: синоптик рассказала украинцам о погоде на выходныеНа большей части штата Нового Южного Уэльса, где проживает около трети из 25 миллионов жителей Австралии, побиты мартовские рекорды по осадкам. Синоптики предупредили, что ливень будет продолжаться в течение нескольких дней.
Чиновники издали 9 приказов об эвакуации около 15 пострадавших районов.
Вода в стране залила дома до окон, люди передвигаются по улицам на лодках, некоторые жилища потоки воды просто смывают.
Дамба Сиднея едва выдерживает наступление водной стихии. Местные власти предупредили о переполнении рек, что повлечет новые наводнения.
Ситуацию в городе осложнило мини-торнадо на западе, разрушив более 30 домов и систему электроснабжения.
Погодные условия повлияли и на доставку вакцин от коронавируса. Первые дозы препарата жители регионов получат уже в течение следующих нескольких недель.
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