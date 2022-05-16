Прогноз погоды в столице на вторник, 17 мая.

Во вторник, 17 мая, в Киеве ожидается ясная и практически безоблачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице покажут +9°, а днем в Киеве потеплеет до +19°. Однако ощущение тепла будет сбивать северо-западный ветер, скорость которого ожидается в пределах 3 - 4,9 м/с.

17 мая в Киеве не ожидается осадков, несмотря на пониженное атмосферное давление, которое будет около 745-747 миллиметров ртутного столба.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +7°, днем +19°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Тернополе 17 мая ночью будет +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +21°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +10°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +4°...+20°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +6°, днем +18°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +20°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +21°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+17°.

В Одессе 17 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.

В Херсоне во вторник ночью +12°, днем +22°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+15°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +10°...+20°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +17°.

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