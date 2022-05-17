В этом году, по прогнозам, ожидается более теплый июнь, чем в прошлом.

В этом году июнь в Киеве будет теплее, чем в прошлом.

Об этом свидетельствуют данные на портале wisemeteo.

По данным синоптиков, средняя температура составит около 19°C. В начале месяца температура будет колебаться в районе +17°C. Однако к концу месяца столбики термометров уже будут подниматься до 30°C. Ожидается, что в июне-2022 в Киеве не будет сильных осадков.

Как сообщается, в целом лето 2022 года в Киеве неприятно удивит своей температурой по сравнению с прошлым сезоном. Средняя температура сезона составит 22°С, что немного ниже, чем летом 2021 года.

Как сообщал Погода УНИАН, украинцев ждет прохладная неделя. В ближайшие дни столбики термометров по всей стране поползут вниз, налетят дожди. Особенно холодными будут ночи - местами температура будет опускаться до +4°. Однако к выходным погода стабилизируется. На выходных практически по всей стране

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