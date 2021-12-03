По данным синоптиков, ожидается затопление сельхоз угодий и одной из дорог.

Сегодня и завтра на Закарпатье ожидается затопление некоторых сельхоз угодий и дороги Шаланки - Великие Комяты.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"3-4 декабря на р. Боржава возле с. Верхние Реметы (Закарпатская обл.) ожидается повышение уровня воды на 2,0-2,5 метра над уровнями воды на 8 часов 2 декабря с выходом воды на пойму и начальным затоплением сельскохозяйственных угодий", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, затопления ожидаются в районе сел Заречье, Сельцо, Камянское, Великие Комяты, Малые Комяты и автомобильной дороги Шаланки - Великие Комяты.

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Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня на крайнем западе Украины ожидается неблагоприятная погода. В частности, метели и гололедица. А в Карпатах - сильный снег и лавины.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению, а в Карпатах – местами к прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

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Автор: Екатерина Лиманская