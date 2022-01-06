На Рождество, 7 января, в Киеве еще сильнее похолодает, однако будет много солнца.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня столбики термометров максимально поднимутся до +1°, а ближе к ночи опустятся, максимум до -5°. Без осадков и практически безоблачно.
Добавит ощущение холода западный ветер, скорость которого будет достигать 2 - 4,1 м/с.
Атмосферное давление будет повышать и составит 745-753 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине на Рождество
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -7°, днем 0°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью -5°, днем 0°.
В Ривне в пятницу ожидается практически безоблачная погода, ночью -6°, днем -1°.
В Тернополе 7 января ночью будет -6°, днем 0°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем 0°.
В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью -7°, днем +2°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -6°...+2°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью -5°, днем +1°.
В Виннице завтра будет -6°...0°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью -5°, днем +1°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +1°.
В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем +2°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...+1°.
В Одессе 7 января - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +4°.
В Херсоне в пятницу ночью -4°, днем +5°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью -6°, днем +3°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -5°...+1°, небольшая облачность, возможен снег.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем +1°.
В Днепре температура ночью будет -7°, днем +2°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, -3°...+7°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +3°.
В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +3°.