Осадки возможны лишь в Сумской области. На остальной территории будет сухо и небольшая облачность, местами - ясно.

На Рождество, 7 января, в Украину вернутся морозы, однако день обещает быть солнечным и без осадков. Лишь в Сумской области возможен снег. В большинстве областей ожидается небольшая облачность, а столбики термометров днем покажут от -1° до +5°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью -5°, днем +1°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -7°, днем 0°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью -5°, днем 0°.

В Ривне в пятницу ожидается практически безоблачная погода, ночью -6°, днем -1°.

В Тернополе 7 января ночью будет -6°, днем 0°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем 0°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью -7°, днем +2°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -6°...+2°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью -5°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -6°...0°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -5°, днем +1°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем +2°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...+1°.

В Одессе 7 января - ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +4°.

В Херсоне в пятницу ночью -4°, днем +5°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем +3°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -5°...+1°, небольшая облачность, возможен снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем +2°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, -3°...+7°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +3°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +3°.

Народные приметы на 7 января

7 января - Рождество Христово. Если до Рождества будет много сосулек под крышей, хорошо родят яровые, особенно ячмень. Метель на Рождество - пчелы будут хорошо роиться. Морозов рождественских нет - весна будет холодная. Ночь на Рождество светла - будут несущие куры, темная — молочные коровы, небо звездное - урожай на горох и чечевицу. Рождество совпадает с наступлением новолуния - год будет неурожайный.

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