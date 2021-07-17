Такая погода сохранится до конца суток.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайший час с удержанием до конца суток 17 июля ожидаются грозы.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

Кроме этого, завтра днем в западных областях прогнозируются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.

Правила, которые необходимо соблюдать во время шквалов и гроз

В ГСЧС напомнили, что во время шквалов и гроз рекомендуется плотно закрыть окна в помещении, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт, а также отключить электроприборы (они притягивают разряд), отключить телевизор от антенны и не пользоваться мобильным телефоном.

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На открытых участках необходимо спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя). В лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Напомним, завтра грозовые дожди охватят все западные и северные, а также местами центральные области.

Погода в Украине: что известно

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Автор: Дмитрий Шварц