Остров Ла Пальма, на котором извергается вулкан, объявлен зоной бедствия.

На Канарских островах лава от вулкана Кумбре-Вьеха добралась до океана. Местные жители опасаются взрывов и токсичных испарений, которые могут образовываться при соприкосновении лавы с водой.

Об этом сообщает BBC.

По данным издания, когда раскаленный поток коснулся воды, в небо поднялось облако белого пара.

Как сообщается, соприкосновение лавы с водой может вызвать химическую реакцию с участием хлора. Это может вызвать раздражение кожи и глаз и даже повлиять на дыхание человека.

Также существуют опасения, что часть береговой линии теперь может обрушиться.

Испанские власти объявили остров Ла Пальма зоной бедствия, пообещав финансовую поддержку всем, кто пострадал от вулканической активности.

Извержение вулкана на Канарах: что известно

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха, начавшееся 19 сентября впервые за последние 50 лет, уже привело к эвакуации 6 тыс. человек. Потоки лавы уничтожили более 500 домов.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее из-за большого содержания в воздухе вулканического пепла, вызванного извержением вулкана, было остановлено авиасообщение с испанским островом Ла Пальма на Канарах.

С 19 сентября лава медленно стекает по западному склону вулкана в сторону моря. Уже разрушены более 500 домов, а также церкви и банановые плантации.

Ущерб уже оценивается примерно в 178 миллионов евро (209 миллионов долларов).

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Автор: Екатерина Лиманская