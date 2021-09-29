На Канарах извергается вулкан Кумбре-Вьеха / фото REUTERS

На Канарских островах лава от вулкана Кумбре-Вьеха добралась до океана. Местные жители опасаются взрывов и токсичных испарений, которые могут образовываться при соприкосновении лавы с водой.

Об этом сообщает BBC.

По данным издания, когда раскаленный поток коснулся воды, в небо поднялось облако белого пара.

Как сообщается, соприкосновение лавы с водой может вызвать химическую реакцию с участием хлора. Это может вызвать раздражение кожи и глаз и даже повлиять на дыхание человека.

Также существуют опасения, что часть береговой линии теперь может обрушиться.

© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

Испанские власти объявили остров Ла Пальма зоной бедствия, пообещав финансовую поддержку всем, кто пострадал от вулканической активности.

Извержение вулкана на Канарах: что известно

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха, начавшееся 19 сентября впервые за последние 50 лет, уже привело к эвакуации 6 тыс. человек. Потоки лавы уничтожили более 500 домов.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее из-за большого содержания в воздухе вулканического пепла, вызванного извержением вулкана, было остановлено авиасообщение с испанским островом Ла Пальма на Канарах.

С 19 сентября лава медленно стекает по западному склону вулкана в сторону моря. Уже разрушены более 500 домов, а также церкви и банановые плантации.

Ущерб уже оценивается примерно в 178 миллионов евро (209 миллионов долларов).

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Автор: Екатерина Лиманская