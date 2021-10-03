Лава стала вытекать из еще одного жерла.

Власти просят жителей части испанского острова Ла Пальма, входящего в состав Канарских островов, ограничить время пребывания на открытом воздухе, поскольку вулкан Кумбре-Вьеха вновь извергает раскаленную лаву и густые облака черного дыма.

Об этом сообщает Reuters.

Людям советуют избегать длительного пребывания на улице, а уязвимые группы, включая детей и пожилых людей, просят оставаться дома.

В то же время экстренные службы отменили приказ оставаться дома, действовавший в Лос-Льянос-де-Аридане, Эль-Пасо и районах Тасакорте, расположенных около вулкана, так как показатели качества воздуха там улучшились.

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма (Канарские острова, Испания) начал извергаться 19 сентября 2021 года. Извержение уничтожило более сотни строений, из 83 000 жителей острова было эвакуировано по крайней мере 6 000 человек.

В пятницу, 1 октября, лава стала вытекать из еще одного жерла вулкана, которое Канарский институт вулканологии назвал новым очагом извержения.

Как заявил на пресс-конференции глава комитета по реагированию Мигель Анхель Моркуенде, вулкан переживает "интенсивную активность". При этом большая часть острова продолжает жить обычной жизнью.

"Менее 8% острова затронуто вулканом. Остальные ведут нормальный образ жизни", - сказал эксперт.

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Автор: Катерина Комолова