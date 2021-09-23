На Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.

На острове Ла-Пальма продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, однако за последние дни его активность увеличилась.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, на Кумбре-вьеха увеличилась амплитуда толчков, что указывает на возрастание интенсивности

Активность вулкана еще больше усилилась 22 сентября с появлением большого количества пепла в атмосфере. Уровень шума от извержения также увеличился.

По данным издания, фонтаны лавы по-прежнему интенсивны и достигают высоты нескольких сотен метров.

К настоящему времени разрушено не менее 185 зданий, эвакуировано более 5700 человек.

Извержение вулкана на Канарах: что известно

В воскресенье, 19 сентября, на испанском острове Ла-Пальма, который входит в состав Канарского архипелага, началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

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В результате извержения на Канарских островах были уничтожены 183 дома, а 6 тыс. жителей острова Пальма пришлось эвакуировать.

По данным Volcano Discovery, лавовые потоки уже пересекли одно из шоссе, что затрудняет проезд транспортных средств. Аэропорт Ла-Пальма также был закрыт в первые часы после извержения, поскольку шлейфы пепла уменьшали видимость, но позже возобновил свою работу.

По словам вулканолога из испанского географического института Ставроса Мелетлидиса, извержение "открыло" пять трещин на склоне горы. Он отметил, что не знает, как долго продлится извержение.

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Автор: Екатерина Лиманская