Нью-Йорк засыпало полуметровым слоем снега (фото, видео)
В городе объявили чрезвычайное положение из-за непогоды.
Первая сильная метель впервые в этом году накрыла Соединенные Штаты Америки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, больше всего страдает северо-восток страны. В Нью-Йорке уже намело полметра снега. В городе объявили чрезвычайное положение: закрыли на сутки школы и центры массовой вакцинации от коронавируса. Городской транспорт работает с ограничениями.
Снежит также в Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии. Из-за низкой видимости уже отменили более полутора тысяч авиарейсов, закрыли несколько автомобильных трасс.
Кроме того, как сообщается, синоптики прогнозируют наводнения в прибрежных районах. Людям советуют по возможности пересидеть непогоду дома.
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