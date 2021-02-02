Нью-Йорк засыпало полуметровым слоем снега (фото, видео)

11:13, 2 февраля 2021
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В городе объявили чрезвычайное положение из-за непогоды.

Первая сильная метель впервые в этом году накрыла Соединенные Штаты Америки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За сутки в Украине выпало до 20 сантиметров снега

Как отмечается, больше всего страдает северо-восток страны. В Нью-Йорке уже намело полметра снега. В городе объявили чрезвычайное положение: закрыли на сутки школы и центры массовой вакцинации от коронавируса. Городской транспорт работает с ограничениями.

Снежит также в Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии. Из-за низкой видимости уже отменили более полутора тысяч авиарейсов, закрыли несколько автомобильных трасс.

Кроме того, как сообщается, синоптики прогнозируют наводнения в прибрежных районах. Людям советуют по возможности пересидеть непогоду дома.

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Автор: УНИАН

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Теги: снегпогодаСШАвидеофоторепортажНью-Йорк
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