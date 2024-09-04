Специалистам удалось восстановить арку, однако масштаб ущерба еще устанавливается.

Молния ударила в арку Константина в Риме во время сильной грозы, оторвав фрагменты от древнего сооружения.

Как пишет AP, рабочие Археологического парка Колизея очень быстро собрали и закрепили оторванные фрагменты арки. Масштаб ущерба оценивается.

"Восстановительные работы, проведенные техническими специалистами, были своевременными. Наши рабочие прибыли сразу после удара молнии. Все фрагменты были найдены и закреплены", - говорится в заявлении парка.

Видео дня

Как сообщается, молния ударила во время шторма, который повалил деревья и затопил улицы в итальянской столице.

Справка УНИАН. Арка Константина высотой более 20 метров расположена в Риме между Колизеем и Палатином.

Ее возвели в 315 году н. э. в честь победы императора Константина над Максенцием после битвы у Мильвийского моста.

В августе у берегов Сиции затонула роскошная яхта, на борту которой находился Британский технологический предприниматель Майк Линч.

Ученые говорят, что то Средиземное море становится все более опасным для плавания, ведь глобальное потепление делает сильные и неожиданные бури более частыми.

Вас также могут заинтересовать новости: