Власти города призвали жителей по возможности вообще оставаться дома в пятницу, 9 июля, чтобы переждать удар стихии.

Тропический шторм «Эльза», вызвавший разрушения на Кубе и пронесшийся по американским штатам Флорида, Джорджия, Южная Каролина, принес наводнения в Нью-Йорк. В результате сильных дождей там затопило метро.

Местные жители публикуют кадры затопленного метро в соцсетях.

На них видно, что некоторые станции превратились в подземные озера.

По данным, The New York Post, уровень воды местами доходил людям до пояса.

«Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы», - говорится на странице нью-йоркского метрополитена в Twitter.

Власти города призвали жителей по возможности вообще оставаться дома в пятницу, 9 июля, чтобы переждать удар стихии.

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Шторм "Эльза"

На днях тропический шторм "Эльза" обрушился на Флориду, известно об одном погибшем. Также ущерб был нанесен базе ВМФ в Джорджии.

Ранее "Эльза" пронеслась по Кубе. Порывы ветра местами достигали 95 километров в час. Были эвакуированы более 180 тысяч человек. После шторма остров теперь готовится еще и к паводкам. Стихия уже унесла четыре жизни.

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Автор: Денис Прядко