Дожди на черноморском побережье Турции начались еще на прошлой неделе. Они и стали причиной масштабного наводнения.

В Турции в результате сильных ливней произошло наводнение.

Об этом сообщает ТСН.

Как сообщается, стихия разбушевалась на черноморском побережье Турции. Там затопило город Архави и несколько поселков вокруг. Теперь в этот район можно добраться только на лодках.

В регионе продолжается эвакуация: уже вывезли около двух сотен человек. Воду тем временем откачивают.

Сообщается, что дожди в регионе начались еще на прошлой неделе. Тогда затопило прибрежный город Ризе. Там погибли шесть человек. Кроме того, двух жителей до сих пор ищут.

Количество погибших через крупнейшие за тысячу лет наводнения в Китае возросло до, по меньшей мере, 33 человека.

Как сообщал Погода УНИАН, около 100 тысяч человек эвакуировали из пострадавших районов, до сих пор наблюдаются перебои с железнодорожным и автомобильным сообщением. Тысячи военных привлекли к спасательным операциям в провинции. В ближайшие дни в провинции Хэнань ожидается еще больше дождей. Туда отправили 5700 солдат.

По данным синоптиков, трехдневный дождь был самым большим за тысячу лет погодных наблюдений.

СМИ пишут, что такое большое количество осадков вероятнее всего связано с глобальным потеплением. От изменений климата страдают также США и Канада, а также страны Западной Европы.

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Автор: Екатерина Лиманская