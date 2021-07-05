В Черном море у побережья Турции из-за шторма образовался огромный торнадо, напугавший туристов.
Об этом сообщает Haberler.com.
Как сообщается, торнадо пронесся в 300 метрах от берега, вызвав панику. По данным издания, после 15 минут торнадо исчез, не достигнув суши.
Bartın'ın Amasra ilçesi Çakraz tatil beldesinde denizde hortum oluştu😳 @masarcan@BayHava_@HavaForum@havadankaradan@akucukaypic.twitter.com/ncafb7BZmb— Ayhan ACAR (@ayacar7474) July 4, 2021
Bartın Amasra Göçgündemirci sahili😳 @HavaForum@BayHava_@masarcan@havadankaradan@akucukaypic.twitter.com/UtrC4ujw69— Ayhan ACAR (@ayacar7474) July 4, 2021
Торнадо в Чехии
Как сообщал Погода УНИАН, в конце июня по Чехии пронесся разрушительній торнадо. В результате стихии погибли 6 человек, в том числе и двухлетний ребенок.
Больше всего из-за стихийного явления в Чехии пострадали жители поселков Моравскую Новая Вес, Грушки, Микулчице и Лужице: в районах, по которым пронесся торнадо, уничтожено 1200 домов, 70 из них - вдребезги.
Местные власти предполагают, что на восстановление домов пострадавших граждан может потребоваться около 50 миллионов евро. Помочь пострадавшим от торнадо прибыли сотни добровольцев со всей Чехии, а на счет доровольной помощи только в течение первых часов после стихии поступило более миллиона евро.
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