В результате стихии никто из людей не пострадал.

В Черном море у побережья Турции из-за шторма образовался огромный торнадо, напугавший туристов.

Об этом сообщает Haberler.com.

Как сообщается, торнадо пронесся в 300 метрах от берега, вызвав панику. По данным издания, после 15 минут торнадо исчез, не достигнув суши.

Торнадо в Чехии

Как сообщал Погода УНИАН, в конце июня по Чехии пронесся разрушительній торнадо. В результате стихии погибли 6 человек, в том числе и двухлетний ребенок.

Больше всего из-за стихийного явления в Чехии пострадали жители поселков Моравскую Новая Вес, Грушки, Микулчице и Лужице: в районах, по которым пронесся торнадо, уничтожено 1200 домов, 70 из них - вдребезги.

Местные власти предполагают, что на восстановление домов пострадавших граждан может потребоваться около 50 миллионов евро. Помочь пострадавшим от торнадо прибыли сотни добровольцев со всей Чехии, а на счет доровольной помощи только в течение первых часов после стихии поступило более миллиона евро.

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Автор: Екатерина Лиманская