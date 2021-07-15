Дно усеяно бездыханными телами детенышей и взрослых птиц.

На турецком озере Туз за неделю погибли сотни фламинго.

Пересохшая часть озера покрыта трупами детенышей и взрослых особей, прилетевших сюда в марте, пишет Daily Sabah.

Туз - второе по величине в Турции и одно из крупнейших гиперсоленых озер в мире - является излюбленным местом обитания мигрирующих животных и долгое время служило пристанищем для фламинго. Однако засуха, вызванная, как считается, изменением климата, привела к осушению озера, что затруднило птицам поиск пищи.

Орнитологи говорят, что ежегодно в период гнездования на озере Туз появлялись на свет от 5 до 10 тыс. птенцов фламинго. По словам фотографа-натуралиста Мехмета Эмина Озтюрка, часто бывающего в этой местности летом, ранее озеро было "раем для фламинго, но теперь превратилось в кошмар".

"Это было заболоченное место, где в прошлом году наблюдались сотни фламинго. Теперь здесь нет ни воды, ни живых птиц. Вода отступила на расстояние около 10 км", - рассказал он.

Другой фотограф Фахри Тунч рассказал, что большинство птиц погибло из-за засухи, а иссушению озера также способствовало чрезмерное использование воды для орошения земель.

"Озеро питают водные каналы, однако местные жители перекрывают их, чтобы отвести воду на свои поля. В озере уже низкий уровень воды, и перекрытие каналов только ускоряет его гибель", - уверен фотограф.

В среду, 14 июля, власти объявили о начале расследования гибели птиц. Отмечается, что эксперты изучают "причины, влияющие на жизненный цикл фламинго, и возможные меры по предотвращению смертей".

В то же время ситуация не ограничивается озером Туз. Засуха, наряду с загрязнением, также стала причиной недавней массовой гибели чаек на озерах Стамбула и восточной провинции Ван. Температуры в стране неуклонно повышаются, что приводит к значительному сокращению водных ресурсов. Эксперты предупреждают, что в ближайшее десятилетие Турцию ожидает водный кризис.

Озеро Туз

Озеро Туз расположено в центре полуострова Анатолия, в 105 км к северо-востоку от Коньи и в 150 км к юго-востоку от Анкары. Название происходит от турецкого словосочетания "соленое озеро" - соленость воды в нем составляет 340‰.

Читайте такжеЖара не отступает, но кое-где пройдут долгожданные дожди: погода на 16 июля (карта)Это не очень глубокое озеро, большую часть года имеющее площадь около 1,5 тыс. км². Летом из-за испарения Туз теряет большую часть воды, а на пересохшем дне образуется слой соли средней толщиной 30 см: три соляные шахты на озере добывают порядка 70% от всей соли, потребляемой Турцией.

В 2001 году озеро Туз вместе с прилегающими степями объявили особо охраняемой территорией. Фламинго обычно гнездятся на группе островов в южной части озера. Кроме них, свое пристанище здесь также находит белолобый гусь, а в окрестных деревнях - степная пустельга.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова