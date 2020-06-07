По-летнему тепло, местами с дождями: завтра в Украине прогреет до +31°

17:29, 7 июня 2020
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Дожди возможны в понедельник в западных областях.

В Украину наконец-то пришло лето / фото УНИАН
В Украину наконец-то пришло лето / фото УНИАН

Начало следующей недели в Украине будет по-настоящему летним. Лишь в западных областях в понедельник, 8 июня, будет дождливо.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

Синоптик рассказал, как изменится погода в Украине в ближайшие годы

Так, на большей части Украины завтра сухо и жарко, температура ночью +13...+18°, днем +27...+31°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

В то же время в западных областях в понедельник ожидается местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +11...+16°, днем +22...+26°.

В Киеве и области ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Как сообщал УНИАН, в Киеве метеорологическое лето началось 5 июня.

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Теги: #прогноз погоды#погода в Украине
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