По-летнему тепло, местами с дождями: завтра в Украине прогреет до +31°

Дожди возможны в понедельник в западных областях.

В Украину наконец-то пришло лето / фото УНИАН

Начало следующей недели в Украине будет по-настоящему летним. Лишь в западных областях в понедельник, 8 июня, будет дождливо.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

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Так, на большей части Украины завтра сухо и жарко, температура ночью +13...+18°, днем +27...+31°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

В то же время в западных областях в понедельник ожидается местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +11...+16°, днем +22...+26°.

В Киеве и области ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Как сообщал УНИАН, в Киеве метеорологическое лето началось 5 июня.