По-летнему тепло, местами с дождями: завтра в Украине прогреет до +31°
Дожди возможны в понедельник в западных областях.
Начало следующей недели в Украине будет по-настоящему летним. Лишь в западных областях в понедельник, 8 июня, будет дождливо.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.
Синоптик рассказал, как изменится погода в Украине в ближайшие годы
Так, на большей части Украины завтра сухо и жарко, температура ночью +13...+18°, днем +27...+31°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.
В то же время в западных областях в понедельник ожидается местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +11...+16°, днем +22...+26°.
В Киеве и области ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.
Как сообщал УНИАН, в Киеве метеорологическое лето началось 5 июня.
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