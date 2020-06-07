В Киеве зафиксировали наступление метеорологического лета

Нынешнее лето пришло в столицу с трехнедельным опозданием.

В Киеве наступила летняя погода / УНИАН

В Киеве метеорологическое лето началось 5 июня.

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Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на странице в Facebook.

Метеорологи отмечают, что нынешнее лето пришло в столицу на три недели позже климатического срока.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температура воздуха 4 июня составила +13,6°С, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля – всего 116 дней", - говорится в сообщении.

5 июня среднесуточная температура воздуха в Киеве составляла 16,5 градусов тепла и, по прогнозам синоптиков, будет расти и в дальнейшем.

По данным метеорологов, это не самый поздний начало лета в столице – самое позднее лето за 140 лет наблюдений пришло в Киев 7 июня – в 1990 и 2001 годах.

Ранее синоптик рассказал, как изменится погода в Украине в ближайшие годы.