В Киеве зафиксировали наступление метеорологического лета
Нынешнее лето пришло в столицу с трехнедельным опозданием.
В Киеве метеорологическое лето началось 5 июня.
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Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского на странице в Facebook.
Метеорологи отмечают, что нынешнее лето пришло в столицу на три недели позже климатического срока.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температура воздуха 4 июня составила +13,6°С, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля – всего 116 дней", - говорится в сообщении.
5 июня среднесуточная температура воздуха в Киеве составляла 16,5 градусов тепла и, по прогнозам синоптиков, будет расти и в дальнейшем.
По данным метеорологов, это не самый поздний начало лета в столице – самое позднее лето за 140 лет наблюдений пришло в Киев 7 июня – в 1990 и 2001 годах.
Ранее синоптик рассказал, как изменится погода в Украине в ближайшие годы.
- Винница+28°... +14°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+29°... +15°
- Житомир+28°... +15°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+28°... +16°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+29°... +17°
- Львов+27°... +15°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+28°... +16°
- Симферополь+31°... +15°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+26°... +15°
- Харьков+27°... +14°
- Херсон+32°... +17°
- Хмельницкий+27°... +15°
- Черкассы+26°... +17°
- Чернигов+29°... +14°
- Черновцы+27°... +13°