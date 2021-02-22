Замерзший Ниагарский водопад и радуга: сильные морозы создали невероятные пейзажи (фоторепортаж, видео)

Водопад замерз, но сквозь сосульки все еще пробивается вода.

Несколько недель морозной погоды создали пейзажи необычайной красоты на Ниагаре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Водопад замерз, но сквозь сосульки все еще пробивается вода. А лучи солнца поспособствовали образованию гигантской радуги на ясном небе.

Сотни туристов, не побоявшихся холода, приехали полюбоваться этой красотой. Метеорологи говорят, продержится лед еще несколько дней, а дальше уже обещают тепло.

Справка УНИАН. Ниагарский водопад - комплекс водопадов на реке Ниагара, отделяющей американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио.

Во время сильных морозов в США и Канаде случаются случаи, когда водопад полностью замерзает. За время наблюдений такое было в 1848 и 1912 годах, а также в январе 2014 года.

Под водопадом построены гидроэлектростанции общей мощностью до 4,4 гигаватт.