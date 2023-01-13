Синоптик Наталья Диденко прогнозирует новый виток потепления в Украине.

В этом году морозы на Крещение вряд ли будут. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко. Наоборот, по ее прогнозу, в Украину идет новое потепление, пик которого придется именно на этот день.

"Итак, пока что ожидаем подъем столбиков термометров вверх, пик потепления - на Крещение", - говорит синоптик.

Однако, по прогнозу Натальи Диденко, ориентировочно с 23-24 января в Украине ожидается следующее похолодание.

Видео дня

В Украину идет потепление

В ближайшие дни в Украине ожидается так называемая европейская зима. По прогнозу Натальи Диденко, 13 и 14 января осадков практически не будет, но ожидается повышенная влажность и туманы. В то же время в Украине продолжится дальнейшее потепление.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует небольшое изменение погоды в ближайшие выходные. По его данным, потепление в Украине будет сопровождаться небольшими осадками и гололедом на дорогах.

Вас также могут заинтересовать новости: