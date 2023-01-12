По прогнозу Игоря Кибальчича, осадки в Украине ожидаются в ближайшие выходные.

Завтра в Украине ожидается сухая погода, а на выходных продолжится потепление, однако оно будет сопровождаться осадками и гололедом на дорогах. Такой прогноз до конца недели обнародовал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Погода 13 января

В пятницу, по прогнозу синоптика, осадков в Украине не предвидится. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью в северных, центральных и восточных областях еще будет достигать -11. ..-6 градусов, а днем воздух прогреется до -5...0 градусов. На остальной территории ночью будет -6...-1, днем -2...+3. В южных областях и на крайнем западе днем потеплеет до +1...+6 градусов.

Погода на выходные

14 и 15 января в Украине продолжится постепенное повышение температуры, говорит синоптик. По его прогнозу, ночью будет до -7...-2, а днем до -4...+1. В западных и южных областях на протяжении суток 0...+5.

Видео дня

"Пройдут небольшие осадки в виде мороси, мокрого снега и дождя. На дорогах местами сохранится гололедица", - предупредил синоптик.

Скорость ветра на выходных ожидается на уровне 5-10 м/с.

В Украине после морозного периода ожидается потепление. По словам синоптика Натальи Диденко, повышение температура начнется с 13-14 января благодаря поступлению в Украину атлантического воздуха. По ее данным, по всей стране ожидается плюсовая температура.

Об аномальном потеплении посреди января говорит и народный синоптик Станислав Щедрин. По его данным, температура в Украине будет повышаться до +8...+10 градусов.

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