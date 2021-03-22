Пасмурно и холодно: стало известно, какой будет погода в Киеве завтра

Весь день в столице будут наблюдаться облака, а к вечеру даже может пойти дождь.

Завтра в Киеве возможен дождь / фото УНИАН

Во вторник, 23 марта в Киеве будет облачная погода, а вечером возможен дождь.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В течение дня столбики термометров не поднимутся выше отметки +2°.

В первой половине дня будет малооблачно, однако к обеду небо затянет тучами. Ближе к вечеру возможен дождь.

Весь день будет дуть холодный северный ветер, скорость его составит 3,6-6,2 м/с.

Народные приметы 23 марта

В этот день признаки насморка у здорового человека - к мокрой погоде.

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