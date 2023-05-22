В понедельник, 22 мая, в Киеве ожидается солнечная и довольно теплая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром в столице будет свежо, около +16°. В течение дня столбики термометров максимально поднимутся до отметки +21°...+22°, а ближе к ночи похолодает до +19°.
Ожидается совсем небольшая облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточный, до 3,1 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное и продолжит снижаться, 748-750 миллиметров ртутного столба.
Погода 22 мая - прогноз на сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +19°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.
В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +21°.
В Тернополе 22 мая ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
В Виннице сегодня будет +8°...+22°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +8° днем +20°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+21°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +24°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+21°, дождь с грозой.
В Одессе 22 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°, неболшой дождь.
В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°., ливень.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +11°...+21°, небольшая облачность, гроза.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°. небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +11°...+19°, легкий дождь.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +24°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +14°, днем +24°.