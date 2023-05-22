Максимально температура воздуха в столице поднимется до +21°...+22°.

В понедельник, 22 мая, в Киеве ожидается солнечная и довольно теплая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром в столице будет свежо, около +16°. В течение дня столбики термометров максимально поднимутся до отметки +21°...+22°, а ближе к ночи похолодает до +19°.

Ожидается совсем небольшая облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточный, до 3,1 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное и продолжит снижаться, 748-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 22 мая - прогноз на сегодня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +19°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +21°.

В Тернополе 22 мая ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Виннице сегодня будет +8°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +8° днем +20°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+21°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +24°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+21°, дождь с грозой.

В Одессе 22 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°, неболшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°., ливень.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +11°...+21°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°. небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +11°...+19°, легкий дождь.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +24°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +14°, днем +24°.

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