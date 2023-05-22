Температура в большинстве областей 22 мая снизится на пару градусов.

В понедельник, 22 мая, в большинстве областей Украины ожидается небольшое снижение температуры на градус-два. Столбики термометров практически по всей стране покажут +20°...+23°. Дожди и грозы продолжатся. Осадки ожидаются на юге, местами в центре и на северо-востоке страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +11°, днем +21°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +19°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +21°.

В Тернополе 22 мая ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Виннице сегодня будет +8°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +8° днем +20°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+21°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +24°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+21°, дождь с грозой.

В Одессе 22 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +23°, неболшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°., ливень.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +11°...+21°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°. небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +11°...+19°, легкий дождь.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +24°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +14°, днем +24°.

Приметы погоды 22 мая

22 мая - если в этот день пошел дождь, то будет хороший урожай.

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