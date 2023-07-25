Пламя, вспыхнувшее в районе города Чинизи, достигло границы аэропорта Фальконе-Борселлино.

На итальянском острове Сицилия недалеко от аэропорта Палермо, вспыхнул лесной пожар, в связи с чем аэропорт был срочно закрыт.

Пламя, вспыхнувшее в районе города Чинизи, достигло границы аэропорта Фальконе-Борселлино, вынудив власти немедленно остановить все воздушное движение, собщает Politico. Сицилия столкнулась с палящими температурами, которые затронули большую часть Южной Европы.

По сообщению итальянской новостной ленты Ansa, на итальянском острове в Катании на восточном побережье ртутный столбик достиг 47,6°C.

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Ученые заявили, что испепеляющая жара, угрожающая жизни людей и разжигающая лесные пожары этим летом, была бы "практически невозможна" без искусственного глобального потепления.

Высокая температура и аэропорты

С начале июля 2023 года мир пережил самую жаркую неделю из когда-либо зарегистрированных. Есть большая вероятность, что в июле будут самые высокие глобальные температуры за последние 120 тысяч лет.

По данным Национального центра прогнозирования окружающей среды США, 3 июля стало самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений.

Изменения климата уже влияют на авиацию. Так, климатический кризис приводит к большей турбулентности во время полетов, увеличению расходов и повышению рисков для пассажиров и экипажа.

Повышение температуры на нашей планете затрудняет взлет самолетов в определенных аэропортах, что создает еще одну проблему для гражданской авиации.

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