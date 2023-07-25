Тысячи пожарных брошены на борьбу с огнем, который охватил сразу несколько провинций.

Жертвами масштабных лесных пожаров в Алжире стали десятки человек, еще сотни местных жителей вынуждены покинуть дома.

Как сообщает Aljazeera, тысячи пожарных брошены на борьбу с огнем, который охватил несколько провинций вдоль средиземноморского побережья.

Температура в стране поднимается до +48°, что способствует распространению огня и возникновению новых пожаров. На данный момент в Алжире зафиксировало 97 пожаров, вызванных сильным ветром и жарой, в 16 провинциях.

Огонь охватил жилые районы, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека, в том числе 10 солдат. Еще 26 человек получили травмы. Пожары также вынудили эвакуировать около 1500 человек.

На кадрах, которыми поделились местные СМИ, видны выжженные поля и леса, а также обгоревшие автомобили и витрины магазинов, уничтоженные пламенем.

Хотя Алжиру не чужды лесные пожары летом, в этом году они усугубились из-за сильной жары, во время которой несколько средиземноморских стран побили температурные рекорды.

Пожары в Греции - что известно

Масштабные лесные пожары охватили греческий остров Родос. Распространению огня способствует ветер и 40-градусная жара. С острова уже эвакуировали 19 тысяч человек.

По последним данным, пожары вспыхнули и на другом популярном среди туристов острове - Корфу.

Синоптики предупреждают, что аномальная жара в Греции продержится до конца июля.

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