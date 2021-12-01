В украинских Карпатах уже несколько дней продолжаются снегопады.

В Карпатах уже не первый день продолжаются снегопады. В частности, сегодня на Драгобрате за ночь намело 30-40 сантиметров снега.

Об этом в Facebook рассказал Василий Молдавчук.

"Посмотрите, что происходит. Сегодня насыпало местами до 30 сантиметров, а то и 40", - рассказал он.

А на горе Поп Иван Черногорский сегодня ударил мороз -11°. По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, сейчас на высокогорье облачно, видимость ограничена до 40 метров. Осложняет погодную ситуацию вьюга и ветер до 10-11 м/с.

Напомним, по прогнозу заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, практически весь декабрь будет с небольшим плюсом днем и также небольшим минусом ночью. По словам метеоролога, температуры будут колебаться в декабре буквально каждые несколько дней.

А вот под конец декабря и на начало января специалист прогнозирует сильное похолодание, ожидаются морозы до -20°.

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Автор: Екатерина Лиманская