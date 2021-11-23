Самым холодным месяцем будет январь, а самым снежным месяцем этой зимой станет февраль.

На зимние праздники в Украине ударят морозы до -20°. Такое серьезное похолодание продлится около недели.

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, зимние температуры в Украине ожидаются уже в конце ноября начале декабря. В это время дневные температуры опустятся до отметки -8°...-10°.

Затем придет потепление, и практически весь декабрь будет с небольшим плюсом днем и также небольшим минусом ночью. По словам метеоролога, температуры будут колебаться в декабре буквально каждые несколько дней.

А вот к концу декабря и на начало января специалист прогнозирует сильное похолодание, ожидаются морозы до -20°.

"Январь мне не нравится. В январе мы ожидаем самые низкие температуры за всю зиму. Волна холода смещается на праздники. Она продлится больше недели",- рассказала ученая.

По словам метеоролога, самым снежным месяцем этой зимы станет февраль. Он будет "затяжной, холодный и со снегом". Однако из-за колебаний температур, большого устойчивого снежного покрова не будет.

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Напомним, по данным климатологов, в этом году зима будет теплее обычного, но морозы все же ожидаются.

Средняя температура воздуха в январе будет на 3 градуса выше, чем в предыдущие годы. А в среднем за зиму - выше на 1,5 градуса.

Но все же, по словам климатологов, арктический холод к нам будет прорываться. Они прогнозируют, что морозы -10° обязательно будут.

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Автор: Екатерина Лиманская