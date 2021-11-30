В первый день зимы в столице пройдет мокрый снег, а настоящий снегопад ожидается 6 декабря.

Зима в Киеве начнется со снега и похолодания, однако санки жителям столицы доставать рано. По словам синоптика Натальи Птухи, первый настоящий снегопад предстоящей зимой следует ожидать 6 декабря.

Об этом она сказала в комментарии "Апострофу".

По ее словам, 1 декабря мокрый снег в Киеве будет непродолжительным, в первые дни месяца температура не будет стабильной.

"1 декабря ожидается определенное понижение температуры: в ночные часы - 0..-2, а в дневные - 0..+2. Но уже 2 и 3 декабря ожидается определенное повышение температуры, поэтому весь снежный покров, который может образоваться в среду, в четверг растает. Но в пятницу вечером ожидаем снова понижение температуры", - говорит она.

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"В понедельник-вторник уже будет снег, который действительно может задержаться надолго. Потому что будем наблюдать тенденцию к более стремительному снижению температуры", - добавила она.

Отметим, недавно в столице уже прошел первый снег - зимние осадки зафиксировали 23 ноября.

Погода в Украине 1 декабря

Зима в Украине начнется со снега и дождей. Осадки 1 декабря ожидаются в большинстве областей, сухо будет лишь на юге страны. Температура продолжит снижаться. Днем практически повсеместно будет +1°...+4°, на Юге, а также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях - до +6°...+8°.

Автор: Юрий Годован