Синоптик прогнозирует первые заморозки и снег в ноябре, однако осадки будут неустойчивыми.

В Укргидрометцентре успокаивают: ждать суровой зимы с трескучими морозами не стоит. Да и снег по всей стране ожидается лишь в середине декабря.

Как рассказал в интервью НВ начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, температура в ноябре-декабре 2022-го будет в среднем выше на 2 градуса, чем в 2021 году.

Так, ноябрь ожидается на 1,5−2 градуса теплее, чем это бывает обычно. А температура в последний месяц осени будет достигать иногда и +15 градусов. Так, до 7-го числа погода будет солнечной, ночью ожидается +3...+8 градусов.

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Билык прогнозирует первые заморозки и снег в ноябре, однако осадки будут неустойчивыми.

"Снега по стране стоит ждать в середине декабря. В ноябре первый снег бывает, но непродолжительный и неустойчивый", ― говорит синоптик.

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра предупреждает, что зима в декабре по показателям может и не наступить на юге Украины.

Общий прогноз на зиму - какой будет зима 2022-2023

Погодный сайт Wisemeteo прогнозирует, что зима, как и осень, наступит довольно рано - с первых чисел декабря. Погода будет похожа на прошлогоднюю зиму. Снежных дней этой зимой ожидается немного.

Самым теплым месяцем зимы будет декабрь. В январе морозы немного усилятся, но снег будет выпадать редко. В феврале температура останется на уровне января, но снежных дней станет чуть больше. В самый теплый месяц зимы ожидается температура + 6°, а в самый холодный будет -10°. Средняя температура - примерно 0...-2°.

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