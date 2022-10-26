В этом году зима в Украине будет теплее нормы на 1-2 градуса. Ожидаются и периоды мощных морозов, однако они будут кратковременными.
Об этом в интервью "Деловой столице" рассказал руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
"Эта зима будет такой, как и все предыдущие зимы. Скажем так: будут периоды тепла, а будут периоды холодов. Но в целом сейчас идет тенденция на глобальное потепление климата; повышение температуры; парниковый эффект. Наши прогнозы это подтверждают", - отметил синоптик.
По его словам, зима в 2022-2023 Украине будет среднестатистическая, однако не исключены периоды сильных морозов.
"Кратковременные существенные похолодания обычно длятся неделю, максимум 10 дней. Эти периоды называют "ультраполярное вторжение" и они случаются в январе-феврале. В декабре они бывают очень редко", - добавил специалист.
Он отметил, что снег этой зимой будет с большей вероятностью, в западных и северных областях.
"А в целом, у нас уже давно не было такой зимы, чтобы снег лежал даже месяц, не говоря уже о двух. Снежный покров, как правило, то сходит, то снова появляется. Это - следствие колебания тепла и холода", - пояснил синоптик.
Прогноз погоды на зиму 2022-2023 - что говорят синоптики
Погодный сайт Wisemeteo прогнозирует, что зима в Украине наступит довольно рано-с первых чисел декабря. Погода будет похожа на прошлогоднюю зиму. Снежных дней этой зимой ожидается немного.
По данным Укргидрометцентра, вероятность суровой зимы в Украине с затяжными морозами минимальная. Возможны очень кратковременные периоды с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на востоке.
По прогнозам, среднесуточная температура зимой в Украине составит от -5 до +5 градусов.