В этом году зима в Украине будет на 1-2 градуса теплее климатической нормы, однако сильные морозы все же ожидаются.

В этом году зима в Украине будет теплее нормы на 1-2 градуса. Ожидаются и периоды мощных морозов, однако они будут кратковременными.

Об этом в интервью "Деловой столице" рассказал руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Эта зима будет такой, как и все предыдущие зимы. Скажем так: будут периоды тепла, а будут периоды холодов. Но в целом сейчас идет тенденция на глобальное потепление климата; повышение температуры; парниковый эффект. Наши прогнозы это подтверждают", - отметил синоптик.

По его словам, зима в 2022-2023 Украине будет среднестатистическая, однако не исключены периоды сильных морозов.

"Кратковременные существенные похолодания обычно длятся неделю, максимум 10 дней. Эти периоды называют "ультраполярное вторжение" и они случаются в январе-феврале. В декабре они бывают очень редко", - добавил специалист.

Он отметил, что снег этой зимой будет с большей вероятностью, в западных и северных областях.

"А в целом, у нас уже давно не было такой зимы, чтобы снег лежал даже месяц, не говоря уже о двух. Снежный покров, как правило, то сходит, то снова появляется. Это - следствие колебания тепла и холода", - пояснил синоптик.

Прогноз погоды на зиму 2022-2023 - что говорят синоптики

Погодный сайт Wisemeteo прогнозирует, что зима в Украине наступит довольно рано-с первых чисел декабря. Погода будет похожа на прошлогоднюю зиму. Снежных дней этой зимой ожидается немного.

По данным Укргидрометцентра, вероятность суровой зимы в Украине с затяжными морозами минимальная. Возможны очень кратковременные периоды с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на востоке.

По прогнозам, среднесуточная температура зимой в Украине составит от -5 до +5 градусов.

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