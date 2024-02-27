По ночам еще будут небольшие морозы, однако днем воздух будет хорошо прогреваться.

До конца зимы в Украине осталось всего пара дней, однако они будут по-весеннему теплыми. Лишь в ночное время ожидаются небольшие морозы, а днем температура в ряде областей будет подниматься до +10°...+16°. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По словам синоптика, в ближайшее время будет побольше солнца и меньше облачность. Наталья Птуха пояснила, что в ближайшую неделю наша страна будет пребывать под влиянием поля высокого давления. Это обеспечит погоду без осадков практически по всей стране. Ожидается, что выходные и начало следующей недели также будут без осадков.

"Температурные показатели будут колебаться - ночи будут несколько прохладнее, потому что нет "одеяла" из облаков, поэтому быстрее охлаждается приземный слой воздуха. Но в дневные часы солнышко обеспечит прогрев воздуха до комфортных "плюсовых" температур", - говорит Наталья Птуха.

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Так, по ее данным, теплее всего будет в западных регионах: там температура ночью +1…+6, а днем воздух прогреется до +10…+16. Большинство остальной территории ночью ожидает от +2 до -4, а днем +5…+11. В Крыму и в Одесской области - до +14.

Восток Украины ближе к центру антициклона, поэтому аж до 1 марта там будет прохладнее, а контрасты между ночными и дневными температурами будут ярче: ночью -2…-7, а днем +2…+7 градусов.

Киев и Киевская область также будут на этой неделе без осадков и с прояснениями. Днем 27 февраля ожидается +7…+9. 28-29 февраля ночью может быть 0…-2, а днем воздух прогреется до +6…+10.

Стоит ли ждать украинцам дождей - прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко говорит, что до конца февраля и в начале марта в Украине сохранится сухая погода без дождей или снега. При этом практически повсюду будет теплая погода и станет больше солнца на этой неделе.

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