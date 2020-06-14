Из-за непогоды по всей Украине обесточены 348 населенных пунктов
Повалены десятки деревьев, подтоплены почти 50 жилых домов.
Из-за сильных осадков и шквального ветра в ночь на 14 июня было обесточено 348 населенных пунктов в 9 областях.
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Как сообщается в сводке на сайте ГСЧС, в Тернопольской области обесточены 83 населенных пункта, в Хмельницкой – 83, в Житомирской – 42, в Запорожской – 35, в Закарпатской – 31, в Киевской – 31, в Черновицкой – 22, в Кировоградской – 15, в Днепропетровской – 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, 13-14 июня на территории 7 областей, а именно: Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей вследствие непогоды произошло падение 32 деревьев, подтоплено 49 жилых дома, 73 двора, 35 приусадебных участков, 3 подвалов, частично повреждена кровля 12 зданий и частично повреждено покрытие автодорог (регионального, территориального и местного значения) протяженностью около 2,5 км. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Спасатели убрали поваленные деревья и откачали более 450 кубометров воды.
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