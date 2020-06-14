Синоптики рассказали, когда украинцы смогут отдохнуть от жары
Со снижением температуры на следующей неделе придут и дожди.
С воскресенья, 14 июня, в Украину после жары придет похолодание и дожди.
Об этом ТСН.uа сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
В семи областях Украины из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов
"C 14 июня по всей территории Украины будет снижение температуры до 23°-28° днем. Вместе со снижением температуры придут и дожди, местами с грозами", – сказал синоптик.
Он также добавил, что дожди накроют также и столицу Украины – Киев. Такое похолодание в Украине продержится до 17 июня.
Как сообщал УНИАН, жаркая погода в Киеве установила четыре температурные рекорды.
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