Синоптики рассказали, когда украинцы смогут отдохнуть от жары

05:55, 14 июня 2020
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Со снижением температуры на следующей неделе придут и дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

С воскресенья, 14 июня, в Украину после жары придет похолодание и дожди.

Об этом ТСН.uа сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

В семи областях Украины из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов

"C 14 июня по всей территории Украины будет снижение температуры до 23°-28° днем. Вместе со снижением температуры придут и дожди, местами с грозами", – сказал синоптик.

Он также добавил, что дожди накроют также и столицу Украины – Киев. Такое похолодание в Украине продержится до 17 июня.

Как сообщал УНИАН, жаркая погода в Киеве установила четыре температурные рекорды.

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Теги: #погода в Украине
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