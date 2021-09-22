Дождь шел всего несколько часов, а оправиться местные не могут до сих пор.

Грузинский город Батуми накрыл мощный ливень.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дождь шел всего несколько часов, а оправиться местные не могут до сих пор. Спасателям пришлось выезжать на вызовы не менее полусотни раз.

На кадрах очевидцев видно, что улицы там превратились в потоки грязной воды, в которых плавают машины. Кое-где полностью затопило первые этажи жилищ и торговых центров. А шокированным людям приходится передвигаться по пояс в воде.

Однако нашлись и те, кто от непогоды успел получить удовольствие – одни катались на самодельных плотах, другие плавали в грязи, словно в бассейне.

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Напомним, в июле улицы Батуми уже затапливали проливные дожди. Тогда на некоторых улицах вода заполнила первые этажи жилых домов, повредила бытовую технику, затопила магазины и пекарни, обустроенные в полуподвальных помещениях.

Ливень затопил и открытое здание Батумской республиканской больницы. В цокольном этаже здания, где принимают и лечат ковид-инфицированных больных, долгое время стояла вода.

Тогда из-за сильных дождей местная река Ингури вышла из берегов. Больше всего пострадал регион Сванетия. Там затопило несколько сел, были разрушены дороги, повреждены несколько мостов.

Автор: Виолетта Орлова