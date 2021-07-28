В стране началось наводнение.

В Батуми проливные дожди затопили улицы и первые этажи зданий.

Об этом сообщает информационный портал "Новости - Грузия".

Как сообщается, в городе нарушилось движение транспорта.

На некоторых улицах вода заполнила первые этажи жилых домов, повредила бытовую технику, затопила магазины и пекарни, обустроенные в полуподвальных помещениях.

На данный момент ведутся работы по откачке воды из помещений, очищаются дренажные каналы.

По информации местных СМИ, ливень затопил и открытое недавно здание Батумской Республиканской больницы. В цокольном этаже здания, где принимают и лечат ковид-инфицированных больных, до сих пор стоит вода.

По данным ТСН, из-за сильных дождей местная речка Ингури вышла из берегов.

Больше всего страдает регион Сванетия. Там затопило несколько сел, разрушаются дороги. Повреждены несколько мостов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Батуми также ожидается сильный дождь и ветер.

Как сообщал Погода УНИАН, на Коста-Рику обрушились сильнейшие за последние 40 лет дожди, в стране начались паводки. Жертвами стихии уже стали два человека. Еще двое числятся пропавшими без вести.

Только в городе Турриальба за один день выпала месячная норма осадков. Последний раз такой ливень накрывал страну в 1978.

Паводки и наводнения нанесли серьезный ущерб инфраструктуре на севере и востоке Коста-Рики.

Автор: Екатерина Лиманская