Ранее одесситов предупреждали об ухудшении погоды в городе 18 сентября.

В субботу, 18 сентября, Одессу накрыл мощный ливень. Вода затопила улицы и серьезно осложнила движение транспорта.

Водители автомобилей просто плывут по дорогам и делятся видео в соцсетях. Сложная ситуация в Суворовском районе, на Балтской дороге, в поселке Котовского. В центре Одессы воды меньше.

К слову, пешеходов на улицах мало. Вероятно, большинство людей решило провести выходной дома, когда за окном такие дожди.

Работники коммунальных служб работают усиленно.

Одесситы жалуются на задержку общественного транспорта и своеобразный "дождевой душ" прям в салоне маршрутки:

"В 242 маршрутке по 10 течет потолок прямо людям на голову. Дорогу Одесса - Николаев накрыло мощным ливнем, движение затруднено", - рассказывают очевидцы.

Прогноз погоды в Одессе

Сильный ливень прогнозируют в Одесской области в течение всего дня. Кроме того, будет сильный ветер. Поэтому спасатели объявили штормовое предупреждение.

Ранее в пресс-службе Одесского городского совета предупреждали об ухудшении погоды в городе 18 сентября. Местные власти перевели коммунальные службы в режим работы 24/7 с целью эффективного устранения последствий непогоды.

Также одесситов просили ограничить передвижение и поездки по городу. Жителей просили не оставлять свои автомобили под деревьями и линиями электропередач. Из-за дождя и сильного ветра возможны падение веток с деревьев и кабелей.

Напомним, как писал УНИАН, по данным Укргидрометцентра 19 сентября территория Украины продолжит находиться в поле пониженного давления и под действием атмосферного фронта, поэтому завтра небо будет покрыто облаками, дожди продолжатся, температура воздуха ощутимо снизится.

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Автор: Виктория Гордиенко