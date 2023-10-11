Температура иногда будет подниматься до +20°...+22°.

В Украине в ближайшие дни будет теплеть. Температура повысится по всей стране, кое-где будет +20°...+22°. Осадки тоже ожидаются, однако они не будут сильными. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, передает "Метеопрог".

Погода 12 октября

В четверг, по данным синоптика, ночью будет без осадков, а днем в северной половине страны пройдет дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, в восточных областях еще будет холодно, +5...0 °С. Днем по всей Украине потеплеет до +16. ..+21 °С.

Погода 13 октября

Перед выходными на Левобережье, днем также в Крыму пройдет небольшой, кое-где умеренный дождь. На остальной части страны сохранится погода без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +7...+12 °С, а днем столбики термометров покажут +13...+18 °С.

Видео дня

Погода 14 октября

В субботу, 14 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2. ..+7 °С, днем +15...+20 °С.

Погода 15 октября

В воскресенье, по данным Игоря Кибальчича, ночью будет сухо, а днем местами в западных и северных областях пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, днем по всей стране воздух прогреется до +17...+22 °С.

Потепление в Украине

По словам синоптика Натальи Диденко, уже сегодня днем, 11 октября, в Украине начнется потепление. В частности, по ее данным, на Западе и юго-западе Украины температура повысится до +12...+18 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: