На этой неделе также местами ожидаются дожди, но они будут незначительными.

В Украине уже на этой неделе ожидается потепление. Температура днем будет подниматься до +18°...+23°, ночи тоже станут теплее, заморозки отступят. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Наталья Голеня.

"Ожидаем повышения температуры, поскольку на территорию Украины зайдет теплая воздушная масса с запада Европы, и температурные максимумы днем уже будут от +18 до +23 градусов. Это уже ближе к концу недели, и выходные будут у нас преимущественно теплые", - говорит синоптик.

По ее словам, в период 12-15 октября ночная температура также повысится, будет +3...+8, +5...+10 градусов.

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"Затем на следующей неделе, возможно, опять же, возобновятся северо-западные и северные процессы, температурный фон снизится, и также пройдут какие-то небольшие умеренные дожди", - прогнозирует синоптик.

На этой же неделе, по ее данным, осадков будет немного. "Если они и будут 11-12 октября, даже 13-го, то преимущественно небольшие и только местами. Поэтому можно сказать, что будет преобладать сухая погода и тепло до конца этой недели", - рассказала Голеня.

В Киеве и области также будет преимущественно без осадков. "С 12-го числа будет повышение дневной температуры до диапазона +18...+20 градусов до конца недели. Возможно, 13-го ночью какой-то покапает дождик небольшой, но температурный фон уже выше, и ночная температура уже будет около +8...+10 градусов ночью", - рассказала синоптик.

Когда в Киеве потеплеет - прогноз

По данным Украинского гидрометцентра, с 12 октября в столице ожидается повышение температуры воздуха.

В частности, по их данным, днем 12 октября в Киеве ожидается до +21°, 13 октября столбики термометров покажут +15°, а в субботу в столице будет +19°.

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