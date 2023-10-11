Температура кое-где подскочит до +18 градусов.

Ночью в Украине были заморозки, однако уже днем начнется потепление. Об этом говорит известный синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, 11 октября температура воздуха повысится на западе и юго-западе Украины вплоть до +12...+18 градусов. В большинстве областей днем ожидается +10...+15 градусов. И только в восточной части Украины еще будет холодная погода, днем +7...+11 градусов.

"Осадки в среду везде маловероятны - антициклон", - говорит синоптик.

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Ветер, по ее данным, будет переходить на юго-западный и будет умеренным.

В Киеве сегодня днем потеплеет до +14 градусов. "В ближайшее время заморозки уйдут, а дневная температура в течение недели будет нарастать. Возможно до +20 градусов и даже выше", - прогнозирует Наталья Диденко.

Потепление в Украине - что известно

До конца текущей недели в Украине ожидается потепление, которое принесет нам теплая воздушная масса с запада Европы. Температура днем будет подниматься до +18°...+23°, ночи тоже станут теплее, а заморозки отступят.

"Затем на следующей неделе, возможно, опять же, возобновятся северо-западные и северные процессы, температурный фон снизится, и также пройдут какие-то небольшие умеренные дожди", - прогнозирует синоптик Наталья Голеня.

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