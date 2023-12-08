Погода 9 декабря в некоторых регионах Украины будет неблагоприятная, в частности, спрогнозировано налипание мокрого снега.

Прогноз погоды на завтра, 9 декабря, для ряда областей Украины негативный - им угрожают метеорологические опасности.

В Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях в субботу будет гололед, а на дорогах спрогнозирована гололедица (объявлен I уровень опасности, желтый), предупредили в Украинском гидрометцентре. Синоптики добавили, что завтра в Харьковской области спрогнозировано налипание мокрого снега.

В Ивано-Франковской и Закарпатской области будет удерживаться снеголавинная опасность (II уровень).

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В целом завтра на территории нашего государства прогнозируется облачная погода, снег возможен в северо-восточных областях, а на юго-восточные стоит ожидать мокрый снег, дождь и гололед. На большей части нашей земли на дорогах местами ожидается гололедица. Ночью и утром в северных и западных регионах кое-где могут быть туманы.

"Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах до 10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в южной части ночью и днем 0-5° тепла, в Крыму 4-9° тепла", - отметили в Укргидрометцентре.

В субботу ветер прогнозируется северо-восточный, на западе - юго-восточный, его скорость составит от 5 до 10 м/с.

Какая сегодня прогнозировалась погода - синоптик поделился важной информацией

В Укргидрометцентре предупреждали, что 8 декабря в большинстве восточных, центральных и южных регионов нашего государства будет дождь и снег, налипание мокрого снега и гололед.

Синоптики отмечали, что на территории большинства областей на дорогах возможна гололедица. На Закарпатье и Прикарпатье кое-где возможен туман. Самая теплая погода днем спрогнозирована во временно оккупированном россиянами Крыму - до +11 градусов.

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