Прогноз погоды на 8 декабря для ряда областей украинского государства "нерадужный".

Погода завтра,- в пятницу, 8 декабря, в ряде регионов Украины ожидается опасная.

Спрогнозирована облачность, в большинстве областей на дорогах будет гололедица, предупредили в Украинском гидрометцентре. По данным синоптиков, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет удерживаться умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

В западных регионах существенные осадки не ожидаются, на Прикарпатье и Закарпатье местами возможен туман.

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"В северных, Винницкой и Харьковской областях - снег, в большинстве центральных, восточных и южных областей - снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед...", - отметили в Гидрометцентре.

В западных и северных областях температура воздуха ночью прогнозируется от -4 до -9 градусов, на остальной территории в течение суток ожидается 0...-5, а на юге - от 0 до +5. Во временно оккупированном РФ Крыму может быть намного теплее - от +6 до +11.

Ветер ожидается восточный, северо-восточный, его скорость может составлять от 7 до 7-12 м/с. В юго-восточных и восточных регионах возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды на сегодня - Киев и ряд областей предупреждали о погодных неприятностях

Украинский гидрометцентр предупреждал, что днем в большинстве центральных областей нашего государства, на юге и на части Донбасса возможны осадки - дождь и снег.

Синоптики также сообщали, что в Киевской области на дорогах кое-где будет гололедица. Существенные осадки не ожидались. Дневная температура воздуха в столице спрогнозирована на уровне -2...-4 градуса.

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