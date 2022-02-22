От шторма "Франклин" пострадали Ирландия, Нидерланды и Британия.

В третий раз за неделю север Европы накрыла разрушительная буря.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, больше всего от шторма "Франклин" пострадала Ирландия. Здесь без света остались 10 тысяч домов. Из-за непогоды власти закрыли учебные заведения.

Сообщается, что в Нидерландах скорость ветра достигла 120 километров час. Деревья на одном из кладбищ падали прямо на кресты и сбивали надгробия.

В Британии из-за шторма дороги буквально превратились в реки, а тысячи хозяйств до сих пор обесточены.

Напомним, Европа уже неделю страдает от штормов. Как сообщал Погода УНИАН, на Британию налетел шторм"Юнис" - один из самых мощных за последние десятилетия. Множество домов остались без крыш и электричества; мощный ветер повредил крышу знаменитого "купола тысячелетия" в Лондоне. "Юнис" унес по меньшей мере 15 жизней.

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