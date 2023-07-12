По прогнозам, мощная волна тепла охватит юг и восток Европы.

На этой неделе температура в Средиземноморье может установить новый европейский рекорд, поскольку волна тепла охватит южную и восточную Европу. Об этом сообщает Independent.

Как прогнозируется, сегодня большая часть Италии достигнет +40°C, а на Сицилии и Сардинии прогнозируется +47-48°C.

Красный Крест призвал людей следить за наиболее уязвимыми слоями населения во время этой адской жары. Людей призывают избегать обезвоживания, не пить напитки с кофеином и алкоголем.

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По прогнозам, исключительная жара продлится в Средиземноморье около двух недель.

Ожидается, что больше всего пострадает Италия. Прогнозируется, что даже ночью температура не опустится ниже +22°C.

Жара также захлестнула Францию, Германию, Испанию и Польшу. Ожидается, что в конце этой недели в некоторых частях Испании температура достигнет +44°C.

Жара в Европе и мире - посление данные

Самая высокая температура в истории Европы была зафиксирована в Сиракузах, Сицилия, 11 августа 2021 года и составила +48,8°C.

Согласно последним данным, аномальная жара прошлым летом стала причиной более 61000 смертей в Европе.

В 2022 году Европа пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений, отмеченное волнами палящего зноя, разрушительной засухой и бушующими лесными пожарами.

В этом году экстремальные температуры уже наблюдались в Азии, Северной Африке и Северной Америке.

Ученые предупреждают, что жара в 2024 году может выйти на совершенно новый уровень.

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