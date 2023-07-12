Из-за этого на планете усилятся проливные дожди и засухи, приводящие к масштабным лесным пожарам.

Глобальное потепление началось в прошлом веке. Каждое десятилетие после 1960-х было теплее предыдущего, а 2010-е стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. В следующем году жара по всему миру может выйти на совершенно новый уровень, предупреждает ученый из Оклендского университета Кевин Тренберт.

Сейчас, в 2023 году, бьются всевозможные рекорды. Самые высокие дневные температуры, когда-либо зарегистрированные в мире, были в начале июля. Также была зафиксирована аномально высокая температура поверхности моря за всю историю.

Согласно предварительному анализу, в июне была самая высокая глобальная средняя приземная температура, а протяженность морского льда Антарктиды была рекордно низкой. Между тем, концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти темпами, которые не показывают никаких признаков замедления.

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Последствия такой жары включают проливные дожди в некоторых частях мира и чрезмерную жару с лесными пожарами в других местах нашей планеты.

По словам ученого, наибольшее увеличение температуры и самые теплые годы, как правило, происходят на последних стадиях явления Эль-Ниньо. Температура поверхности моря во время Эль-Ниньо достигает пика примерно в декабре и оказывает наибольшее влияние в последующие два месяца. Это, возможно, приведет к тому, что в 2024 году температура поднимется на 1,4 ℃ выше доиндустриального уровня, прогнозирует Тренберт.

"Как только произойдет следующее событие Ла-Нинья, в подъеме (температуры - УНИАН) снова наступит пауза, но значения никогда не вернутся на прежние уровни", - резюмировал ученый.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в Антарктике на украинской научной станции "Академик Вернадский" произошло событие, которое оказалось уникальным в своем роде. Ученые сообщили о значительном повышении температуры воздуха, которая достигла отметки +8,7°C. Это абсолютный рекорд для июля за всю историю наблюдений. Предыдущий максимум, +5,6°C, был зафиксирован еще в июле 1965 года.

Ученые, занимающиеся изучением климата, считают, что такой необычный и непредсказуемый рост температуры в Антарктике в зимний период вызывает серьезные опасения. Они отмечают, что наличие "плюсового" рекорда, превышающего предыдущие значения на целых 3,1 градуса, является тревожным сигналом. Более того, июль только начался, и ученые не исключают возможности появления новых неожиданных температурных рекордов к концу месяца.

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